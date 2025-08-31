Lyon-Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ligue 1

Lyon-Marsilya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'de 3. hafta heyecanı devam ediyor. Bu hafta sahne alacak maçta Lyon, güçlü rakibi Marsilya'yı ağırlayacak. Sezona iyi bir giriş yapmayı hedefleyen her iki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak hem moral kazanmak hem de üst sıralara doğru emin adımlarla ilerlemek istiyor. Erken haftalarda yapılacak hataların telafisinin zor olacağının bilincinde olan ekipler, bu kritik karşılaşmada tüm güçlerini sahaya yansıtmayı planlıyor. Peki, Lyon-Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LYON-MARSILYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fransa Ligue 1'in 3. haftasında oynanacak Lyon-Marsilya maçı 31 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.