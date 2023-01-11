Strasbourg - Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Strasbourg - Lens maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Strasbourg ile Lens karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Strasbourg - Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STRASBOURG - LENS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Strasbourg - Lens maçı 11 Ocak Çarşamba günü saat 23:00'te beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.

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STRASBOURG - LENS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Strasbourg

Sels; Doukoure, Djiku, Nyamsi, Perrin; Bellegarde, Prcic, Diarra; Thomasson; Diallo, Gameiro

Lens

Samba; Medina, Danso, Gradit; Frankowski, Fofana, Samed, Haidara; Sotoca, Openda, Maurice