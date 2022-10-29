Strasbourg 2-2 Marsilya (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fransa Ligue 1'in 13. hafta maçında Marsilya, deplasmanda Strasbourg ile karşılaştı.

De la Meinau Stadyumu'nda oynanan maç 2-2 eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekibin golleri 8. dakikada Cheikh Dieng ve 35. dakikada Issa Kabore kaydetti. Deplasman ekibinin golleri 76. dakikada Lebo Mothiba ve 90+3. dakikada Gameiro'dan geldi.

Milli oyuncu Cengiz Ünder maça 11'de başladı ve 72 dakika sahada kaldı.

Ligde son 3 maçını kaybeden Marsilya, Strasbourg karşısında son dakikaya kadar önde olmasına rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Strasbourg ise son 3 maçından galibiyet çıkaramadı.

Bu sonucun ardından Marsilya puanını 24'ya, Strasbourg ise 10 çıkardı.