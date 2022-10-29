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Strasbourg 2-2 Marsilya (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Strasbourg ile Marsilya, Fransa Ligue 1'in 13. haftasında kozlarını paylaştı. De la Meinau Stadyumu'nda oynanan müsabakada hakem Ruddy Buquet düdük çaldı. Gol düellosuna sahne olan müsabaka 2-2 eşitlikle sonuçlandı. Strasbourg'un golleri 8. dakikada Cheikh Dieng ve 35. dakikada Issa Kabore'den geldi. Marsilya'nın gollerini 76. dakikada Lebo Mothiba ve 90+3. dakikada Gameiro kaydetti.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2022 Pazar 00:14
Strasbourg 2-2 Marsilya (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fransa Ligue 1'in 13. hafta maçında Marsilya, deplasmanda Strasbourg ile karşılaştı.

De la Meinau Stadyumu'nda oynanan maç 2-2 eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekibin golleri 8. dakikada Cheikh Dieng ve 35. dakikada Issa Kabore kaydetti. Deplasman ekibinin golleri 76. dakikada Lebo Mothiba ve 90+3. dakikada Gameiro'dan geldi.

Milli oyuncu Cengiz Ünder maça 11'de başladı ve 72 dakika sahada kaldı.

Ligde son 3 maçını kaybeden Marsilya, Strasbourg karşısında son dakikaya kadar önde olmasına rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Strasbourg ise son 3 maçından galibiyet çıkaramadı.

Bu sonucun ardından Marsilya puanını 24'ya, Strasbourg ise 10 çıkardı.

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