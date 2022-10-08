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Marsilya - Ajaccio maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Marsilya ve Ajaccio, Fransa Lig 1'in 10. haftasında karşı karşıya gelecek. Marsilya, Ajaccio'yu mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Ajaccio ise, ligdeki kötü gidişe son vermek istiyor. Peki, Marsilya - Ajaccio maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Marsilya - Ajaccio maçına dair bilmeniz gerekenler...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2022 Cumartesi 12:08
Marsilya - Ajaccio maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1'in 10. haftasında Marsilya ile Ajaccio karşı karşıya gelecek. Mücadeleye dair tüm detaylar haberimizde...

MARSILYA AJACCIO MUHTEMEL 11'LER

Marsilya: Lopez; Gigot, Toure, Mbemba; Clauss, Guendouzi, Rongier, Harit; Payet, Gerson; Sanchez.

Ajaccio: Sollacaro; Alphonse, Avinel, Vidal, Diallo; Youssouf, Coutadeur, Nouri, Mangani; El Idrissy, Touzghar.

MARSILYA - AJACCIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Marsilya ile Ajaccio arasında oynanacak maç saat 18.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports Max 2'den canlı yayınlanacak.

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