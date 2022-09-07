Haberler Fransa Ligue 1 Lorient - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lorient - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Lorient ile Lyon karşı karşıya gelecek. Kritik maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lorient - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2022 Çarşamba 13:54 Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2022 Çarşamba 14:00
Lorient - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lorient - Lyon maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Lorient ile Lyon karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Lorient - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LORIENT - LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lorient - Lyon maçı 7 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de beIN SPORTS 4 ve beIN Sports Connect'te canlı yayınlanacak.

LORIENT - LYON MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lorient

Mvogo; Kalulu, Talbi, Laporte, Le Goff; Innocent, Abergel, Ouattara; Le Fee, Moffi, Lauriente

Lyon

Riou; Gusto, Mendes, Lukeba, Tagliafico; Paqueta, Lepenant, Aouar; Tete, Lacazette, Toko Ekambi

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