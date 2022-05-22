Haberler Fransa Ligue 1 Angel Di Maria PSG'den resmen ayrıldı! İşte yeni takımı

Angel Di Maria PSG'den resmen ayrıldı! İşte yeni takımı

Paris Saint Germain'de bir devir sona erdi... Kylian Mbappe ile sözleşme yenileyen Paris Saint Germain'de, önemli bir ayrılık yaşandı. Andel Di Maria, 7 yıllık PSG serüvenine son verdi. Öte yandan Di Maria'nın yeni takımı, yüksek olasılıkla belli oldu. İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2022 Pazar 11:51
Angel Di Maria PSG'den resmen ayrıldı! İşte yeni takımı

Kylian Mbappe'nin yeni sözleşmesine odaklanan PSG, Arjantinli oyuncu Angel Di Maria'nın kontratındaki opsiyonun kullanılmayacağını ve deneyimli oyuncunun takımdan ayrılacağını resmen açıkladı.

Mbappe, Lionel Messi ve Neymar üçlüsünün arkasında dördüncü alternatif gibi görünen ve rotasyon oyuncusuna dönüşen Di Maria'ya kulübe bugüne dek sunduğu katkı için teşekkür edildi. Manchester United'dan transfer olduğu PSG'de geçirdiği yedi sezonda 18 şampiyonluk kazanan Di Maria, kulüp tarihinin en çok asist yapan oyuncusu oldu.

YENİ DURAĞI JUVE
Başkan Nasser Al-Khelaifi de Di Maria'nın kulüp tarihinde kalıcı bir iz bıraktığının altını çizerken, karakteri ve forma için verdiği mücadelenin hiçbir zaman unutulmayacağını söyledi. PSG taraftarlarını ligin son maçı öncesinde Di Maria'ya hak ettiği vedayı sunmak için tribünlere davet eden Al-Khelaifi'nin bu çağrısı taraftarlar tarafından da karşılık buldu.

Jose Mourinho yönetiminde Real Madrid'de unutulmaz bir şampiyonluk kazanan Di Maria sonrasında kariyerini İngiltere ve Fransa'da sürdürmüştü. Arjantini, Portekiz, İspanya, İngiltere ve Fransa'nın ardından kariyerini İtalya'da sürdürecek olan 34 yaşındaki futbolcu bu sezon bütün kulvarlarda 30 maça çıkarken, 4 gol ve 7 asistle oynadı.

Başakşehir - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

DİĞER
Son dakika: Fenerbahçe sezonu tamamladı, Devler Ligi biletini kaptı! İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri...
Masterchef Somer Sivrioğlu'nun restoranında feci ölüm! Ölüm sonrası restorandan flaş açıklama
Mohamed'de belirsizlik sürüyor! Bonservisi...
Trabzonspor'un transfer için belirlediği rakam belli oldu! Bonservisi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Lyon deplasmanda kazandı!
Monaco'ya Şampiyonlar Ligi şoku!
22 Mayıs 2022 barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu?
MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR?
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Spezia - Napoli maçı saat kaçta? Spezia - Napoli maçı saat kaçta? 11:42
Fenerbahçe'ye Artem Dzyuba'dan transfer müjdesi! Bedava... Fenerbahçe'ye Artem Dzyuba'dan transfer müjdesi! Bedava... 11:14
Kartal'a 17'lik sürpriz stoper! Kartal'a 17'lik sürpriz stoper! 11:01
Hatayspor - Giresunspor maçı saat kaçta? Hatayspor - Giresunspor maçı saat kaçta? 10:27
Trabzonspor'un transfer için belirlediği rakam belli oldu! Bonservisi... Trabzonspor'un transfer için belirlediği rakam belli oldu! Bonservisi... 10:10
Mohamed'de belirsizlik sürüyor! Bonservisi... Mohamed'de belirsizlik sürüyor! Bonservisi... 09:49
Daha Eski
Başakşehir - Trabzonspor maçı saat kaçta? Başakşehir - Trabzonspor maçı saat kaçta? 09:41
Sevilla - Athletic Bilbao ne zaman? Sevilla - Athletic Bilbao ne zaman? 09:13
Real Sociedad - Atletico Madrid ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga Real Sociedad - Atletico Madrid ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga 09:08
Barcelona - Villarreal maçı ne zaman? Barcelona - Villarreal maçı ne zaman? 09:03
Osasuna - Mallorca maçı ne zaman? Osasuna - Mallorca maçı ne zaman? 08:52
Çakar yorumladı! "Sayılmayan golde..." Çakar yorumladı! "Sayılmayan golde..." 08:43