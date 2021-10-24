Marsilya PSG: 0-0 | MAÇ SONUCU ÖZET | Cengiz Ünderli Marsilya PSG ile puanları paylaştı!

Ligue 1'in 11. haftasındaki dev maçta Marsilya, evinde PSG ile karşı karşıya geldi. Velodrome Stadı'nda oynanan mücadelenin 90 dakikası sonunda gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

PSG'nin 14. dakikada Luan Peres'in kendi kalesine yaptığı vuruşla bulduğu gol ve Marsilya'nın 21. dakikada Milik ile attığı gol VAR incelemesinin ardından geçersiz sayıldı. Öte yandan PSG'de Hakimi, 57. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından oyun dışında kaldı.

Marsilya'da milli oyuncumuz Cengiz Ünder karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, 78. dakikada yerini Gerson'a bıraktı. Öte yandan Marsilya, 8 maç sonra PSG'den gol yemedi.

Bu sonucun ardından bu sezon 2. kez puan kaybeden ve ilk beraberliğini alan PSG, 28 puanla liderliğini sürdürdü. Son 5 maçta 10 puan kaybeden Marsilya ise 18 puanla 4. sırada yer aldı.

Ligue 1'in 12. haftasında PSG, evinde Lille ile dev maçta karşılaşacakken, Marsilya ise Nice deplasmanına gidecek.

