Son dakika transfer haberi: Kylian Mbappe'nin kardeşi Ethan Mbappe PSG'yle sözleşme imzaladı

Kylian Mbappe'nin PSG ile sözleşme yenileyip yenilemeyeceği merak edilirken, Fransız yıldızın kardeşi Ethan Mbappe'den hamle geldi. Paris Saint-Germain'in altyapısında forma giyen Ethan Mbappe, PSG ile 2024 yılına kadar sözleşme imzaladı. Ethan ile birlikte Senny Mayulu da başkent temsilcisine imza attı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2006'da doğan ve gelecek vadeden bu gençler şu ana kadar PSG'nin altyapısında oynuyorladı. Şimdi 3 sezon daha başkent kulübüne bağlılar" ifadelerine yer verildi.

Kylian Mbappe'nin ise PSG ile olan sözleşmesi 2022'de sona eriyor. 22 yaşındaki süperstarın takımda kalması için tüm imkanlar zorlanırken Real Madrid ve Barcelona gibi iki dev kulüp de Mbappe'yi transfer etmek istiyor.

ETHAN MBAPPE KİMDİR?

Ethan Mbappe, 2006 yılında dünyaya geldi. Kamerun asıllı futbol antrenörü Wilfried Mbappe ile Cezayirli hentbolcu Fayza Lamari'nin ikinci çocuğu olan Ethan, Kylian Mbappe'nin küçük kardeşi. Mbappe kardeşlerin, bir dönem Bursaspor'da da forma giyen Jires Kembo Ekoko adında bir de üvey ağabeyleri var.