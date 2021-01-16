İspanyol basınında gündem oldu! Burak Yılmaz...

Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'in bu sezonki transferlerinden Burak Yılmaz, performansıyla otoritelerden tam not aldı. Milli golcü attığı goller sonrası takımına önemli puanlar kazandırırken, İspanyol basınında da gündeme geldi.

Mundo Deportivo'da Burak Yılmaz üzerine yazılan analiz haberde, milli yıldızın yaşının 35 olmasına rağmen Lille'den ayrılan Osimhen ile Remy'nin boşluğunu fazlasıyla doldurduğuna vurgu yapıldı. Kariyerinde '4 Büyükler'de forma giydiği ve iki kez gol kralı olarak kendini kanıtlağı ifade edilirken, hocası Galtier'in de onunla ilgili şu sözleri hatırlatıldı:

Onun yaşında, böyle oynamak kolay bir şey değil. Takımımızın en tecrübeli oyuncularından biri ve gerçekten futbol için yaşıyor.

Burak Yılmaz, sezon başından bu yana Lille formasıyla çıktığı 22 karşılaşmada 11 gol atarken 4 de asist yaptı. Lille ise ligde topladığı 39 puanla 3. sırada yer alıyor.



