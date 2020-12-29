Haberler Fransa Ligue 1 Paris Saint Germain (PSG) Thomas Tuchel’in sözleşmesini resmen feshetti

() ’in sözleşmesini resmen feshetti

Son dakika haberi: Fransız devi 'de () beklenen ayrılık gerçekleşti. Ligue 1 ekibi, 'in sözleşmesinin feshedildiğini resmen açıkladı. Alman teknik adamın yerine Mauricio Pochettino'nun getirileceği öğrenildi.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 12:38 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 01:20
Paris Saint Germain (PSG) Thomas Tuchel’in sözleşmesini resmen feshetti

, 'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain'de Teknik Direktör Thomas Tuchel ile yollar ayrıldı. Fransız ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sportif durumunun kapsamlı bir analizinden sonra Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel'in sözleşmesini feshetmeye karar verdi" ifadelerine yer verildi.

Açıklanan kararın ardından Paris Saint-Germain Başkanı Nasser El-Khelaifi, ayrılığın ardından Tuchel ve ekibine teşekkür etti.

Paris temsilcisinin Tuchel'den boşalan teknik direktörlük görevine Arjantinli çalıştırıcı Pochettino'yu getirmesi bekleniyor.

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