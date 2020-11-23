Christophe Galtier'den Yusuf Yazıcı'ya övgü! "Bu kadar yetenekli bir oyuncunuz varsa..."

Fransa Ligue 1'de Lille'in Lorient'i 4-0 yendiği maçta attığı 2 golle yıldızlaşan Yusuf Yazıcı, Fransızları etkilemeye devam ediyor. Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier'e, milli oyuncunun yükselen performansı soruldu.

Deneyimli teknik adam bu soruya şöyle yanıt verdi:

Yusuf, iyi bir dinamik yakaladı, yönünü de git gide buluyor. Bulunduğu mevkide rekabet çok ve bu da onu iyi bir performans göstermeye itiyor. Çok efor sarf ediyor. Onunla fazla vakit geçiriyorum. Kale önünde oldukça yetenekli bir oyuncu. İkinci golcü ya da 10 numara gibi oynuyor. Eğer bu kadar yetenekli bir oyuncunuz varsa, imkanlar da çoğalıyor. Jonathan David'le güçlü bir ilişkisi var. Milan maçında da beraberdiler. Bu maçta da defansif olarak iyiydiler ve yerleşimlerini iyi yaptılar. İkisini tamamlayıcı buluyorum. İki oyuncu arasında böyle bir ilişki olması, antrenör için iyi bir şeydir.