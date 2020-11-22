Yusuf Yazıcı'dan Avrupa Şampiyonası yorumu! "Umarım..."

Lille'de oynayan milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı, Fransız basınına özel bir röportaj verdi ve sakatlıktan dönüşünü, Lille'ye transferini, A Milli Takımımızdaki hedefini anlattı. İşte Yusuf Yazıcı'nın sözleri...

Ciddi bir sakatlık geçirdiğinde iki etkisi vardır, fiziksel ve psikolojik. Fiziksel etkisi daha net olsa da, psikolojik olarak da büyük problemler yaşanabilir. İkisi konusunda da tedavim sırasında profesyonellerden destek aldım. Menajerim, bireysel antrenörüm, spor psikoloğu, uyku koçu ve diğerleri benim daha güçlü ve daha motive dönmem için çok uğraştı. Onların sayesinde, geri dönüş sırasında sadece tedbir ve agresifliğimi dengelemem gerekti.

Rivaldo'nun 2000'de Şampiyonlar Ligi'nde Milan karşısında yaptığı hat-trickten sonra onlara hat-trick yapan ilk oyuncu oldum. Benim için kesinlikle harika bir andı ancak başarımı gollerle değerlediremem. Kazandıran gollerle değerlendiririm. Takımım kazandığında, ben her zaman mutlu olurum.

2011'de Lille ile eşleştiğimizde ben Trabzonspor'da top toplayıcıydım. En sevdiğim statta, en sevdiğim oyuncuları ve Avrupa'nın en iyi takımlarını en güzel yerden görme şansı yakaladım. Her maçı, her takımı ve her golü şu anda da hatırlıyorum. O zaman da o futbolcuların arasına gireceğime yüzde 100 emindim.



Teknik direktörümüz Galtier, Avrupa'da son 10 yılda burada ve St. Etienne'de istikrarlı olarak başarılı olan, bilinen bir isim. Genç yeteneklere inanıyor ve oyuncuların sahada kendini özgürce ifade etmesine izin veriyor. Ona büyük saygı duyuyorum.

Trabzonspor'a her zaman minnettar olacağım. Lille'e giden süreç uzun oldu ve verilen eforu çok az insan anlayabiliyor.

Şu anda tüm dünya zor zamanlardan geçiyor. Birçok insan bu virüs yüzünden hayatını kaybetti, birçok ülkede karantina kuralları uygulanıyor, ekonomik ve sağlık konusunda zorluklar yşaanıyor. Hepimizin umuda ve birlikteliğe ihtiyacı var. Zorlu zamanlarda beni daha da motive eden bir söz var; 'Gecenin en karanlık anı, Güneş doğmadan önceki andır.' Her zaman bunu hatırlamalıyız.

Avrupa Şampiyonası'nı dört gözle bekliyorum. Umarım taraftarlar da o döneme kadar stada dönebilir. Bizim yetenekli ve hevesli bir takımımız var, birçoğumuz uluslararası arenada oynuyoruz. Tecrübeli bir teknik direktörümüz var. Böyle turnuvalarda sürpriz yapmayı sevdiğimizi bilen, saha içinde ve dışında iyi bir grubumuz var. Türk halkı futbolu seviyor ve bu zor zamanlarda birkaç güzel şey yaşamayı hak ediyor. Benim turnuvadaki motivasyonum bu olacak.

