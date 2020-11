Yusuf Yazıcı'dan Avrupa Şampiyonası yorumu! "Umarım..."

Rivaldo'nun 2000'de Şampiyonlar Ligi'nde Milan karşısında yaptığı hat-trickten sonra onlara hat-trick yapan ilk oyuncu oldum. Benim için kesinlikle harika bir andı ancak başarımı gollerle değerlediremem. Kazandıran gollerle değerlendiririm. Takımım kazandığında, ben her zaman mutlu olurum.

2011'de Lille ile eşleştiğimizde ben Trabzonspor'da top toplayıcıydım. En sevdiğim statta, en sevdiğim oyuncuları ve Avrupa'nın en iyi takımlarını en güzel yerden görme şansı yakaladım. Her maçı, her takımı ve her golü şu anda da hatırlıyorum. O zaman da o futbolcuların arasına gireceğime yüzde 100 emindim.