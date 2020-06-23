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23 Haziran 2020, Salı
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Haberler Fransa Ligue 1 Nice, Fransız orta saha Schneiderlin'i transfer etti

Nice, Fransız orta saha Schneiderlin'i etti

Nice, Fransız orta saha Schneiderlin'i transfer etti

1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Nice, 'da forma giyen Morgan Schneiderlin'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunun transferi için 'la her konuda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Sağlık kontrolünden geçen Schneiderlin'in Nice ile antrenmanlara çıkacağı ve uluslararası sezonu açıldığında resmi imzaların atılacağı kaydedildi.

Everton'un 22 milyon sterlin bonservisle 2017'de 'dan transfer ettiği Schneiderlin, İngiliz ekibinde bu sezon 18 maçta forma giydi.

  1. 23.06.2020
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