Sosyal medyadan gizemli paylaşım! "Telles'i açıkla" - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
27 Nisan 2020, Pazartesi
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Sosyal medyadan gizemli paylaşım! "Telles'i açıkla"

Sosyal medyadan gizemli paylaşım! "Telles'i açıkla"

Saint-Germain'in sportif direktörü Leonardo, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Brezilyalı futbol adamının takipçileri ise bu paylaşımı transfere yordu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Saint-Germain'in sportif direktörlüğü görevini yürüten Leonardo, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşıma imzasını attı.

Instagram'daki ilk gönderisini yayınlayan Leonardo, bembeyaz bir kare paylaşınca taraftarlardan da yorumlar gecikmedi. Brezilyalı futbol adamına, yüzlerce " transferi mi?", "Telles'i açıkla" şeklinde mesajlar geldi.

Bilindiği gibi Porto forması giyen Brezilyalı futbolcunun adı son günlerde Fransız temsilcisi ile anılıyor. gerçekleşirse, da Telles'in sözleşmesinde yer alan bir madde nedeniyle belirli bir miktar pay alacak.

  1. 27.04.2020
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