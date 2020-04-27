Sosyal medyadan gizemli paylaşım! "Telles'i açıkla"
Paris Saint-Germain'in sportif direktörü Leonardo, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Brezilyalı futbol adamının takipçileri ise bu paylaşımı transfere yordu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'in sportif direktörlüğü görevini yürüten Leonardo, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşıma imzasını attı.
Instagram'daki ilk gönderisini yayınlayan Leonardo, bembeyaz bir kare paylaşınca taraftarlardan da yorumlar gecikmedi. Brezilyalı futbol adamına, yüzlerce "Alex Telles transferi mi?", "Telles'i açıkla" şeklinde mesajlar geldi.
Bilindiği gibi Porto forması giyen Brezilyalı futbolcunun adı son günlerde Fransız temsilcisi PSG ile anılıyor. Transfer gerçekleşirse, Galatasaray da Telles'in sözleşmesinde yer alan bir madde nedeniyle belirli bir miktar pay alacak.
- 27.04.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sosyal medyadan gizemli paylaşım! "Telles'i açıkla" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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