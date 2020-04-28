Son dakika: Fransa'da Ligue 1 ve Ligue 2 corona virüsü nedeniyle iptal edildi
Son dakika: Fransa Başbakanı Edouard Philippe, ülkedeki corona virüsü salgını nedeniyle 17 Haziran'da yeniden başlaması planlanan liglerin iptal edildiğini açıkladı. Ülkedeki liglerle ilgili nihai kararın önümüzdeki salı günü açıklanması bekleniyor. İşte detaylar...
Fransa Ligue 1 ve Fransa Ligue 2 iptal edildi. Yapılan toplantıda Fransa Futbol Federasyonu İcra Komitesi, tüm bölgesel liglerin yanı sıra, kadınlar ligi ve futsal şampiyonalarını iptal ettiğini açıklarken, Fransa Ligue 1 ve Ligue 2'nin 17 Haziran'da başlaması için planlama yapılıyordu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, sokağa çıkma kısıtlamasını 11 Mayıs'a kadar uzatması sonrasında, futbol faaliyetlerini yürütmenin mümkün olmadığı açıklandı.
Ligue 1 ve Ligue 2'nin 17 Haziran'da başlaması için planlama yapılırken, Fransa Başbakanı Edouard Phillippe, liglerin oynanmasının mümkün olmayacağını ifade etti. UEFA ülkelerin liglerini ağustos ayına kadar bitirmesini talep ederken, Fransa'da alınan kararların önümüzdeki salı günü açıklanması bekleniyor..
- 28.04.2020
- Güncelleme: 28.04.2020 17:19
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Fransa'da Ligue 1 ve Ligue 2 corona virüsü nedeniyle iptal edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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