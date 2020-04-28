Son dakika: Fransa'da Ligue 1 ve Ligue 2 corona virüsü nedeniyle iptal edildi - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
28 Nisan 2020, Salı
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Son dakika: Fransa'da Ligue 1 ve Ligue 2 corona virüsü nedeniyle iptal edildi

Son dakika: Fransa'da Ligue 1 ve Ligue 2 corona virüsü nedeniyle iptal edildi

Son dakika: Fransa Başbakanı Edouard Philippe, ülkedeki corona virüsü salgını nedeniyle 17 Haziran'da yeniden başlaması planlanan liglerin iptal edildiğini açıkladı. Ülkedeki liglerle ilgili nihai kararın önümüzdeki salı günü açıklanması bekleniyor. İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 ve Fransa Ligue 2 iptal edildi. Yapılan toplantıda Fransa Federasyonu İcra Komitesi, tüm bölgesel liglerin yanı sıra, kadınlar ligi ve futsal şampiyonalarını iptal ettiğini açıklarken, Fransa Ligue 1 ve Ligue 2'nin 17 Haziran'da başlaması için planlama yapılıyordu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, sokağa çıkma kısıtlamasını 11 Mayıs'a kadar uzatması sonrasında, futbol faaliyetlerini yürütmenin mümkün olmadığı açıklandı.

Ligue 1 ve Ligue 2'nin 17 Haziran'da başlaması için planlama yapılırken, Fransa Başbakanı Edouard Phillippe, liglerin oynanmasının mümkün olmayacağını ifade etti. UEFA ülkelerin liglerini ağustos ayına kadar bitirmesini talep ederken, Fransa'da alınan kararların önümüzdeki salı günü açıklanması bekleniyor..

  1. 28.04.2020
  2. Güncelleme: 28.04.2020 17:19
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