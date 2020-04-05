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05 Nisan 2020, Pazar
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artık daha hazır

Neymar artık daha hazır

efsane isimlerinden Rivaldo, vatandaşı 'ın için artık daha hazır olduğunu söyledi.

efsane isimlerinden Rivaldo, vatandaşı 'ın için artık daha hazır olduğunu söyledi. Rivaldo, "'da iyi hazırlandı. Sahada baskı hissetmeden oynayabiliyor. Artık Messi ile birlikte Barça'ya liderlik yapabilir" dedi. Barça ve arasında Neymar-Griezmann takası olacağı konuşuluyordu.
  1. 5.4.2020
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