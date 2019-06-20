PSG'de Neymar'dan sonra Maxwell olayı patlak verdi

Son günlerde saha dışı olaylarla gündeme gelen Fransa'nın Paris Saint-Germain kulübünde skandallar bitmek bilmiyor. Geçtiğimiz günlerde adı tecAvüz olayına karışan Neymar'ın ardından bir başka Brezilyalı isim Maxwell de hakkında dava açılanlar kervanına katıldı.

Brezilya basınından birçok kaynağa göre kulübün sportif koordinatörü görevinde bulunan eski Barcelonalı futbolcu Maxwell'in eşi Giulia Andrade, ölüm tehdidi ve dayak iddiasıyla şikayette bulundu. Maxwell ise yaptığı açıklamayla eşinin iddialarını yalanladı ve zamanla masum olduğunu ispatlayacağını dile getirdi.

13 yıldır evli olan Maxwell-Giulia çiftinin 4 çocuğu bulunuyor.