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20 Haziran 2019, Perşembe
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'de 'dan sonra olayı patlak verdi

PSG'de Neymar'dan sonra Maxwell olayı patlak verdi

Brezilyalı yıldız futbolcusu 'ın adının tecavüz davasına karışmasının ardından bu kez takımın sportif koordinatörü 'in eşi dayak ve tehdit iddialarıyla mahkemeye başvurdu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Son günlerde saha dışı olaylarla gündeme gelen 'nın Saint-Germain kulübünde skandallar bitmek bilmiyor. Geçtiğimiz günlerde adı tecAvüz olayına karışan 'ın ardından bir başka Brezilyalı isim de hakkında dava açılanlar kervanına katıldı.

basınından birçok kaynağa göre kulübün sportif koordinatörü görevinde bulunan eski Barcelonalı futbolcu Maxwell'in eşi Giulia Andrade, ölüm tehdidi ve dayak iddiasıyla şikayette bulundu. Maxwell ise yaptığı açıklamayla eşinin iddialarını yalanladı ve zamanla masum olduğunu ispatlayacağını dile getirdi.

13 yıldır evli olan Maxwell-Giulia çiftinin 4 çocuğu bulunuyor.

  1. 20.06.2019
  2. Güncelleme: 20.06.2019 11:19
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