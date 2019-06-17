Neymar'a kapı gösterildi
Fransız ekibi Paris Saint-Germain'de forma giyen Neymar için şok bir haber ortaya atıldı. Bu iddiaya göre kulüp, 222 milyon eurodan az olmamak şartıyla gelen teklifler için Brezilyalı yıldızı satmaya hazır. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'de forma giyen Neymar, kariyerinde zor bir dönemden geçiyor.
Yıldız futbolcu gerek kendisine yöneltilen tecavüz suçlaması, yaşadığı sakatlık ve milli takımda kaptanlığın elinden alınması sonrası bir şok da kulübünden gelen haberle yaşadı. Fransız basınından L'Equipe'te yer alan habere göre PSG, 222 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Neymar'ı benzer bir teklif gelmesi karşılığında satmaya sıcak bakıyor.
BAŞKANDAN SERT MESAJ
Bu bilginin özellikle PSG Başkanı Nasser El Khelaifi'nin France Football Dergisi'ne verdiği röportajdan sonra ortaya çıkması dikkat çekti. El Khelaifi yaptığı açıklamada, "Oyuncular sorumluluklarını bilmeli. Onlar kendilerini eğlendirmek için burada değiller. Eğer bu görüşüme katılmıyorlarsa kapı açık. Güle Güle! Yıldız oyuncu davranışları görmek istemiyorum" diyerek adeta Brezilyalı futbolcuya mesaj yollamıştı.
- 17.06.2019
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Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
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Toplam 2
Yorum
FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
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İki başkana şok
Toplam 1
Yorum
baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
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