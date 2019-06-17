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17 Haziran 2019, Pazartesi
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'a kapı gösterildi

Neymar'a kapı gösterildi

ekibi Saint-Germain'de forma giyen için şok bir haber ortaya atıldı. Bu iddiaya göre kulüp, 222 milyon eurodan az olmamak şartıyla gelen teklifler için yıldızı satmaya hazır. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Saint-Germain'de forma giyen , kariyerinde zor bir dönemden geçiyor.

Yıldız futbolcu gerek kendisine yöneltilen tecavüz suçlaması, yaşadığı sakatlık ve milli takımda kaptanlığın elinden alınması sonrası bir şok da kulübünden gelen haberle yaşadı. basınından L'Equipe'te yer alan habere göre , 222 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Neymar'ı benzer bir teklif gelmesi karşılığında satmaya sıcak bakıyor.

BAŞKANDAN SERT MESAJ

Bu bilginin özellikle PSG Başkanı Nasser 'nin France Football Dergisi'ne verdiği röportajdan sonra ortaya çıkması dikkat çekti. El Khelaifi yaptığı açıklamada, "Oyuncular sorumluluklarını bilmeli. Onlar kendilerini eğlendirmek için burada değiller. Eğer bu görüşüme katılmıyorlarsa kapı açık. Güle Güle! Yıldız oyuncu davranışları görmek istemiyorum" diyerek adeta futbolcuya mesaj yollamıştı.

  1. 17.06.2019
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