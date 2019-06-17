Neymar'a kapı gösterildi

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'de forma giyen Neymar, kariyerinde zor bir dönemden geçiyor.

Yıldız futbolcu gerek kendisine yöneltilen tecavüz suçlaması, yaşadığı sakatlık ve milli takımda kaptanlığın elinden alınması sonrası bir şok da kulübünden gelen haberle yaşadı. Fransız basınından L'Equipe'te yer alan habere göre PSG, 222 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Neymar'ı benzer bir teklif gelmesi karşılığında satmaya sıcak bakıyor.

BAŞKANDAN SERT MESAJ

Bu bilginin özellikle PSG Başkanı Nasser El Khelaifi'nin France Football Dergisi'ne verdiği röportajdan sonra ortaya çıkması dikkat çekti. El Khelaifi yaptığı açıklamada, "Oyuncular sorumluluklarını bilmeli. Onlar kendilerini eğlendirmek için burada değiller. Eğer bu görüşüme katılmıyorlarsa kapı açık. Güle Güle! Yıldız oyuncu davranışları görmek istemiyorum" diyerek adeta Brezilyalı futbolcuya mesaj yollamıştı.