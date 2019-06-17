Galatasaraylı olduğunu açıklamıştı! Transferi böyle duyurdular... Son dakika haberleri - Son dakika Galatasaray fotoğrafları - Fotomaç
17 Haziran 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaraylı olduğunu açıklamıştı! Transferi böyle duyurdular... Son dakika haberleri

Galatasaraylı olduğunu açıklamıştı! Transferi böyle duyurdular... Son dakika haberleri

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nimes'de forma giyen Umut Bozok, geçtiğimiz sezon Galatasaraylı olduğu açıklamış ve sarı kırmızılı kulübe yeşil ışık yakmıştı. Bozok geçtiğimiz haftalarda ise Canal Plus'te katıldığı J+1 programında yaptığı açıklamayla yeni sezonda başka bir takımda forma giymek istediğini söylemişti. Genç oyuncunun yeni takımı böyle açıklandı: (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

17 Haziran 2019 Pazartesi 10:40 Güncelleme: 17.06.2019 10:51
Galatasaraylı olduğunu açıklamıştı! Transferi böyle duyurdular... Son dakika haberleri

Daha önce Galatasaraylı olduğunu açıklayan 22 yaşındaki Türk golcünün bu sözlerinin ardından taraftar heyecanlanmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaraylı olduğunu açıklamıştı! Transferi böyle duyurdular... Son dakika haberleri

Sarı kırmızılı kulübe gönül veren taraftarlar oyuncuyu Cim Bom'a transfer olması için mesaj yağmuruna tutmuştu.

Galatasaraylı olduğunu açıklamıştı! Transferi böyle duyurdular... Son dakika haberleri

Bozok da gelen bu geri dönüşler neticesindeki memnuniyetini dile getirmiş ve transfer için hazır olduğunu kaydetmişti.

Galatasaraylı olduğunu açıklamıştı! Transferi böyle duyurdular... Son dakika haberleri

Umut, 2017/18 sezonunda Fransa Ligue 2'de gol krallığı yaşamış ve Nimes'in Ligue 1'e çıkmasında en büyük pay sahibi olmuştu.

DIAGNE DÖNEMİ BİTTİ! YENİ TAKIMI VE ALACAĞI PARA... HABER İÇİN TIKLAYIN...

Galatasaraylı olduğunu açıklamıştı! Transferi böyle duyurdular... Son dakika haberleri

Ve Fransızlar bombayı patlattı! Ülke basını, oyuncunun kısa bir süre içerisinde yeni takımıyla sözleşme imzalayacağını duyurdu.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN