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Galatasaraylı olduğunu açıklamıştı! Transferi böyle duyurdular... Son dakika haberleri
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nimes'de forma giyen Umut Bozok, geçtiğimiz sezon Galatasaraylı olduğu açıklamış ve sarı kırmızılı kulübe yeşil ışık yakmıştı. Bozok geçtiğimiz haftalarda ise Canal Plus'te katıldığı J+1 programında yaptığı açıklamayla yeni sezonda başka bir takımda forma giymek istediğini söylemişti. Genç oyuncunun yeni takımı böyle açıklandı: (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
17 Haziran 2019 Pazartesi 10:40
Güncelleme: 17.06.2019 10:51
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Daha önce Galatasaraylı olduğunu açıklayan 22 yaşındaki Türk golcünün bu sözlerinin ardından taraftar heyecanlanmıştı.
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Sarı kırmızılı kulübe gönül veren taraftarlar oyuncuyu Cim Bom'a transfer olması için mesaj yağmuruna tutmuştu.
Bozok da gelen bu geri dönüşler neticesindeki memnuniyetini dile getirmiş ve transfer için hazır olduğunu kaydetmişti.
Umut, 2017/18 sezonunda Fransa Ligue 2'de gol krallığı yaşamış ve Nimes'in Ligue 1'e çıkmasında en büyük pay sahibi olmuştu.