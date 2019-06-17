Galatasaraylı olduğunu açıklamıştı! Transferi böyle duyurdular... Son dakika haberleri

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nimes'de forma giyen Umut Bozok, geçtiğimiz sezon Galatasaraylı olduğu açıklamış ve sarı kırmızılı kulübe yeşil ışık yakmıştı. Bozok geçtiğimiz haftalarda ise Canal Plus'te katıldığı J+1 programında yaptığı açıklamayla yeni sezonda başka bir takımda forma giymek istediğini söylemişti. Genç oyuncunun yeni takımı böyle açıklandı: (fotomac.com.tr / Dış Haberler)