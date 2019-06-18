'Kapı orda Neymar'
Paris Saint Germain Başkanı Khelaifi, “Süperstar kaprisi görmek istemiyorum. Buna razı değillerse kapı açık” diyerek yıldız ismin ayrılığına yeşil ışık yaktı.
Yaşadığı olaylarla gündemden düşmeyen Neymar için Paris-Saint Germain kapısı kapanıyor... Fransız L'equipe gazetesi, PSG'nin cazip bir teklif gelmesi halinde 27 yaşındaki oyuncunun satışına onay vereceğini satırlarına taşırken; Neymar'ın da İspanya'ya dönmek istediğini vurguladı. PSG Başkanı Al Khelaifi ise, "Artık daha fazla süperstar kaprisi görmek istemiyorum. Buna razı değillerse kapı açık. Kimse Neymar'ı PSG'ye gelmesi için zorlamadı" ifadeleriyle ayrılığa onay verdi.
OLAYLARLA GÜNDEME OTURDU
Son olarak ülkesi Brezilya'da taciz suçlamasıyla ilgili ifade veren Neymar, bu sezon vukuatlarıyla gündemden düşmedi. Sosyal medyadan hakeme yönelik hareketleri nedeniyle UEFA'dan 3 maç ceza alan Brezilyalı oyuncu, Fransa Kupası final maçında tribündeki taraftarlarla tartışmıştı. Barcelona'ya dönmek istediği iddia edilen Neymar, 2017 yılında 222 milyon euro'luk rekor bonservis bedeliyle PSG'nin yolunu tutmuştu. Fransız ekibinde 58 karşılaşmaya çıkarken; 51 gol, 29 asistle oynadı.
- 18.6.2019
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Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
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Toplam 2
Yorum
FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
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İki başkana şok
Toplam 1
Yorum
baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
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