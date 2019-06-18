'Kapı orda Neymar'

Yaşadığı olaylarla gündemden düşmeyen Neymar için Paris-Saint Germain kapısı kapanıyor... Fransız L'equipe gazetesi, PSG'nin cazip bir teklif gelmesi halinde 27 yaşındaki oyuncunun satışına onay vereceğini satırlarına taşırken; Neymar'ın da İspanya'ya dönmek istediğini vurguladı. PSG Başkanı Al Khelaifi ise, "Artık daha fazla süperstar kaprisi görmek istemiyorum. Buna razı değillerse kapı açık. Kimse Neymar'ı PSG'ye gelmesi için zorlamadı" ifadeleriyle ayrılığa onay verdi.



OLAYLARLA GÜNDEME OTURDU

Son olarak ülkesi Brezilya'da taciz suçlamasıyla ilgili ifade veren Neymar, bu sezon vukuatlarıyla gündemden düşmedi. Sosyal medyadan hakeme yönelik hareketleri nedeniyle UEFA'dan 3 maç ceza alan Brezilyalı oyuncu, Fransa Kupası final maçında tribündeki taraftarlarla tartışmıştı. Barcelona'ya dönmek istediği iddia edilen Neymar, 2017 yılında 222 milyon euro'luk rekor bonservis bedeliyle PSG'nin yolunu tutmuştu. Fransız ekibinde 58 karşılaşmaya çıkarken; 51 gol, 29 asistle oynadı.