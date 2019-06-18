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18 Haziran 2019, Salı
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'Kapı orda '

'Kapı orda Neymar'

Paris Saint Germain Başkanı Khelaifi, “Süperstar kaprisi görmek istemiyorum. Buna razı değillerse kapı açık” diyerek yıldız ismin ayrılığına yeşil ışık yaktı.

Yaşadığı olaylarla gündemden düşmeyen için Paris-Saint Germain kapısı kapanıyor... L'equipe gazetesi, 'nin cazip bir teklif gelmesi halinde 27 yaşındaki oyuncunun satışına onay vereceğini satırlarına taşırken; Neymar'ın da 'ya dönmek istediğini vurguladı. PSG Başkanı Al Khelaifi ise, "Artık daha fazla süperstar kaprisi görmek istemiyorum. Buna razı değillerse kapı açık. Kimse Neymar'ı PSG'ye gelmesi için zorlamadı" ifadeleriyle ayrılığa onay verdi.

OLAYLARLA GÜNDEME OTURDU
Son olarak ülkesi 'da taciz suçlamasıyla ilgili ifade veren Neymar, bu sezon vukuatlarıyla gündemden düşmedi. Sosyal medyadan hakeme yönelik hareketleri nedeniyle 'dan 3 maç ceza alan Brezilyalı oyuncu, Fransa Kupası final maçında tribündeki taraftarlarla tartışmıştı. 'ya dönmek istediği iddia edilen Neymar, 2017 yılında 222 milyon euro'luk rekor bonservis bedeliyle PSG'nin yolunu tutmuştu. Fransız ekibinde 58 karşılaşmaya çıkarken; 51 gol, 29 asistle oynadı.

  1. 18.6.2019
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