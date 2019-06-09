Griezmann'da son dakika! PSG ile anlaştı
İspanyol basını, Atletico Madrid forması giyen Fransız yıldız futbolcu Antoine Griezmann'ın Paris Saint-Germain başkanı El Khelaifi ile bir araya geldiğini ve anlaşmanın sağlandığını duyurdu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'de forma giyen ve adı sıkça Barcelona ile anılan Antoine Griezmann ile ilgili şaşırtan bir haber geldi.
İspanyol basınından Sport, yıldız futbolcunun Paris Saint-Germain başkanı Nasser El Khelaifi ile bir araya gelerek transferde anlaşmaya vardıklarını açıkladı. 28 yaşındaki oyuncunun gelecek sezon PSG'de oynayacağı iddia ediliyor.
Fransız temsilcisinin Griezmann'ı alıp, Uruguaylı golcüsü Edinson Cavani'yi ise İspanyol ekibine göndereceği de gelen iddialar arasında.? Atletico Madrid ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Griezmann, geride bıraktığımız sezon 48 maça çıkarken 21 gol atıp 10 da asist yapmıştı.
- 09.06.2019
- Güncelleme: 09.06.2019 12:24
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Trabzonspor'dan 2010-11 açıklaması!
Toplam 3
Yorum
atl sampiyon trabzon spor vicdanlarda
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Beşiktaş'a İtalyan kule: Luca Caldirola
Toplam 1
Yorum
mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
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Şener Özbayraklı Galatasaray'da
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Yorum
ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
Griezmann'da son dakika! PSG ile anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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