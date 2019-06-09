Griezmann'da son dakika! PSG ile anlaştı

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'de forma giyen ve adı sıkça Barcelona ile anılan Antoine Griezmann ile ilgili şaşırtan bir haber geldi.

İspanyol basınından Sport, yıldız futbolcunun Paris Saint-Germain başkanı Nasser El Khelaifi ile bir araya gelerek transferde anlaşmaya vardıklarını açıkladı. 28 yaşındaki oyuncunun gelecek sezon PSG'de oynayacağı iddia ediliyor.

Fransız temsilcisinin Griezmann'ı alıp, Uruguaylı golcüsü Edinson Cavani'yi ise İspanyol ekibine göndereceği de gelen iddialar arasında.? Atletico Madrid ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Griezmann, geride bıraktığımız sezon 48 maça çıkarken 21 gol atıp 10 da asist yapmıştı.



