Fransa Ligue 1'de kadın hakem dönemi
Fransa Birinci Futbol Ligi tarihinde maç yöneten ilk kadın hakem olan Stephanie Frappart, 2019-20 sezonu kadrosuna alındı. Frappart, Ligue 1'de hakem listesine alınan ilk kadın olarak tarihe geçti.
Kadın hakem Stephanie Frappart, Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) 2019-20 sezonu listesine dahil edildi.
Fransa Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, gelecek sezon Ligue 1'de görev alacak hakemler arasına Jeremie Pignard ve Stephanie Frappart eklendi. 35 yaşındaki Frappart, bir Ligue 1 sezonu için belirlenen hakem listesine alınan ilk kadın olarak kayıtlara geçti.
Amiens ile Strasbourg arasında 28 Nisan'da oynanan maçta düdük çalan Frappart, bir Ligue 1 maçını yöneten ilk kadın hakem unvanını almıştı.
- 07.06.2019
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Toplam 1
Yorum
Yaramaz İşe yaramaz bir adam
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Forvete 1.92’lik kule
Toplam 1
Yorum
eray iyi olur larin çok gelişmesi lazım epiranu visca elia mahmut gelse keşke
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Oğuzhan ve Caner kalıyor
Toplam 2
Yorum
eray 3 kulvar için oğuzhan lazım caner lazım yedek klübesine kadar kalite şart roco lens larin mirin gibi oyuncuların yerine kaliteli oyuncular d
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