Dijon Ligue 1'de kaldı
02 Haziran 2019, Pazar
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Dijon Ligue 1'de kaldı

Dijon Ligue 1'de kaldı

Ligue 1'i 18. sırada bitiren Dijon, İkinci Lig (Ligue 2) play-off'larını kazanan Lens ile play-out rövanş maçında karşılaştı. Dijon, play-out rövanşında konuk ettiği Lens'ı 3-1 yenerek 'nde (Ligue 1) kaldı.

Ligue 1'i 18. sırada bitiren Dijon, İkinci Lig (Ligue 2) play-off'larını kazanan Lens ile play-out rövanş maçında karşılaştı.

Dijon, rakibini 28 ve 90+1. dakikalarda Naim Sliti ile 70. dakikada Wesley Said'in attığı gollerle 3-1 mağlup etti. Lens'ın tek golü, 39. dakikada Jean-Kevin Duverne'den geldi.

İlk maçta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı rakibini evinde 3-1 yenen Dijon, gelecek sezon da Ligue 1'de mücadele etmeye hak kazandı.

Fransa'da bu sezon Caen ve Guingamp, Ligue 2'ye düştü, Metz ve Brest ise Ligue 1'e yükselen takımlar oldu.

  1. 03.06.2019
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