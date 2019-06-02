Dijon Ligue 1'de kaldı
Ligue 1'i 18. sırada bitiren Dijon, İkinci Lig (Ligue 2) play-off'larını kazanan Lens ile play-out rövanş maçında karşılaştı. Dijon, play-out rövanşında konuk ettiği Lens'ı 3-1 yenerek Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) kaldı.
Ligue 1'i 18. sırada bitiren Dijon, İkinci Lig (Ligue 2) play-off'larını kazanan Lens ile play-out rövanş maçında karşılaştı.
Dijon, rakibini 28 ve 90+1. dakikalarda Naim Sliti ile 70. dakikada Wesley Said'in attığı gollerle 3-1 mağlup etti. Lens'ın tek golü, 39. dakikada Jean-Kevin Duverne'den geldi.
İlk maçta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı rakibini evinde 3-1 yenen Dijon, gelecek sezon da Ligue 1'de mücadele etmeye hak kazandı.
Fransa'da bu sezon Caen ve Guingamp, Ligue 2'ye düştü, Metz ve Brest ise Ligue 1'e yükselen takımlar oldu.
- 03.06.2019
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Trabzonspor'a gol makinesi
Toplam 4
Yorum
Aydın Alın şu adamı taraftar rahat etsin.forma şatışlarını da etkiler.rodelga 'yı beğenmiyorum orta saha on libiro oynuyo sanki.ah burak ah
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Şener Galatasaray'da!
Toplam 1
Yorum
Elmsgl Şener bir facia alınması çok hatalı.
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Mbaye Diagne formayı giydi!
Toplam 2
Yorum
Serdar akay R.madrid ten raul de tomas veya torino dan niang keşke şu 2 forvetten 1 ini kiralâyıp şu adamdan gs kurtulsa
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