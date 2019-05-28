Marsilya'nın yeni teknik direktörü Andre Villas-Boas oldu

Fransa Ligi takımlarından Marsilya'da Rudi Garcia'dan sonra teknik direktörlük görevine Andre Villas-Boas getirildi.

Marsilya Kulübü'nden yapılan açıklamada, 41 yaşındaki Portekizli teknik adamla iki yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Andre Villas-Boas'ın görevine 1 Temmuz'da başlayacağı belirtildi.

Kulübün sahibi Frank McCourt, "Avrupa ve dünya çapında tanınan başarılı bir teknik adamla anlaşmış olmaktan dolayı büyük heyecan duyuyoruz. Andre Villas-Boas oyun felsefesi ve yaklaşımı, Marsilya için beklentilerimize fazlasıyla uygun. hayal kırıklığı yaratan projemizin ardından yeniden bir heyecan yaratacağını düşünüyoruz. Beklentilerimiz daima büyük ve bunun için değişiklikler yapıyoruz" dedi.

"YENİ BİR HEYECAN GETİRMESİNİ BEKLİYORUZ"

Fransız ekibinin CEO'su Jacques-Henri Eyraud ise "Andre Villas-Boas hem genç hem de çok deneyimli bir teknik adam. Oldukça üst düzey kulüplerde elde ettiği deneyimler ve bilgiler var. Kulübe kısa sürede yeni bir heyecan getirmesini bekliyoruz. Kulübümüzün sahibi Frank McCourt'un hedeflediği başarılara ulaşmak için sportif direktör Andoni Zubizarreta ve Andre Villas-Boas ile birlikte çalışacağız" diye konuştu.

BÜYÜK TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI

Marsilya'nın yeni teknik direktörü Andre Villas-Boas'ın kariyeri köklü kulüplerle dolu. Boas daha önce Porto, Chelsea, Inter, Tottenham ve Zenit gibi köklü kulüplerde teknik direktörülük yaptı. Boas aynı zamanda Porto ve Zenit'te lig şampiyonluğu da yaşadı.