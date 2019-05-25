Thomas Tuchel sözleşmesini uzattı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain, takımdaki geleceği merak konusu olan Alman çalıştırıcı Thomas Tuchel ile ilgili son noktayı koydu.

Paris temsilcisi sosyal medya hesabından yaptığı resmi açıklama ile deneyimli çalıştırıcının sözleşmesinin bir yıl uzatıldığını duyurdu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan 45 yaşındaki Tuchel, bir yıl daha PSG'de kalacak olmasından dolayı mutlu ve gururlu olduğunu dile getirdi.

Fransa Ligi'nde sezonu şampiyon olarak tamamlayan PSG, Şampiyonlar Ligi'nde ise hayal kırıklığı yaratmış ve turnuvaya son 16 turunda Manchester United'a elenerek veda etmişti.