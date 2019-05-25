PSG Thomas Tuchel'in sözleşmesini uzattı
25 Mayıs 2019, Cumartesi
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sözleşmesini uzattı

Thomas Tuchel sözleşmesini uzattı

Saint-Germain'deki geleceği merak konusu olan Alman teknik direktör , kulübü ile olan sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.

Ligue 1 ekiplerinden Saint-Germain, takımdaki geleceği merak konusu olan Alman çalıştırıcı ile ilgili son noktayı koydu.

Paris temsilcisi sosyal medya hesabından yaptığı resmi açıklama ile deneyimli çalıştırıcının sözleşmesinin bir yıl uzatıldığını duyurdu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan 45 yaşındaki Tuchel, bir yıl daha 'de kalacak olmasından dolayı mutlu ve gururlu olduğunu dile getirdi.

Fransa Ligi'nde sezonu şampiyon olarak tamamlayan PSG, Şampiyonlar Ligi'nde ise hayal kırıklığı yaratmış ve turnuvaya son 16 turunda 'a elenerek veda etmişti.

  1. 25.05.2019
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