Fransa Milli Takımı, Konya'ya geldi - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Fransa Milli Takımı, Konya'ya geldi
Fransa Milli Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Türkiye ile oynayacağı maç için Konya'ya geldi.
7 Haziran 2019 Cuma 16:50
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 6 puanla H Grubu'nun lideri olan Fransa, Türkiye ile 8 Haziran Cumartesi günü saat 21.45'de Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda karşılaşacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Teknik direktör Didier Deschamps nezaretindeki Fransa kafilesi uçakla kente geldi, ardından da kamp yapacağı otele geçti.
Teknik direktör Didier Deschamps, bugün saat 18.00'de maçın oynanacağı statta basın toplantısı düzenleyecek.
Basın toplantısının ardından Fransa, son antrenmanını yapacak.
İlk kez 1998 yılında Dünya Kupası'nı kazanan Fransa, 2018 FIFA Dünya Kupası şampiyonu olup, kupayı müzesine götürmüştü.