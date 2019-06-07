Fransa Milli Takımı, Konya'ya geldi - Fotomaç
07 Haziran 2019, Cuma
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Fransa Milli Takımı, Konya'ya geldi

Fransa Milli Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Türkiye ile oynayacağı maç için Konya'ya geldi.
7 Haziran 2019 Cuma 16:50
Fransa Milli Takımı, Konya'ya geldi

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 6 puanla H Grubu'nun lideri olan Fransa, Türkiye ile 8 Haziran Cumartesi günü saat 21.45'de Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda karşılaşacak.

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Fransa Milli Takımı, Konya'ya geldi

Teknik direktör Didier Deschamps nezaretindeki Fransa kafilesi uçakla kente geldi, ardından da kamp yapacağı otele geçti.

Fransa Milli Takımı, Konya'ya geldi

Teknik direktör Didier Deschamps, bugün saat 18.00'de maçın oynanacağı statta basın toplantısı düzenleyecek.

Fransa Milli Takımı, Konya'ya geldi

Basın toplantısının ardından Fransa, son antrenmanını yapacak.

Fransa Milli Takımı, Konya'ya geldi

İlk kez 1998 yılında Dünya Kupası'nı kazanan Fransa, 2018 FIFA Dünya Kupası şampiyonu olup, kupayı müzesine götürmüştü.

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