A Milli Takım, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti - Fotomaç
07 Haziran 2019, Cuma
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A Milli Takım, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa ile yarın oynayacağı maç için Konya'da kampta bulunan A Milli Takımımız, Mevlânâ Müzesi'ni gezdi.
7 Haziran 2019 Cuma 16:29
A Milli Takım, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti

Müze yetkililerinin eşliğinde müzeyi ve türbeyi ziyaret eden Milli Takım teknik heyeti ve futbolcuları, burada Mutasavvıf ve şair Mevlânâ Celâleddîn-î Rûmî'nin hayatı ve düşünceleri, Mevlevîlik ve müze hakkında bilgi aldı.

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A Milli Takım, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti

Mevlana'nın sandukası başında dua eden futbolcular, müzedeki eserleri de dikkatle inceledi. Müzede bulunan vatandaşlar, milli futbolculara yoğun ilgi gösterdi ve kendileriyle fotoğraf çektirdi.

A Milli Takım, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti

Gezinin ardından toplu bir fotoğraf veren A Milliler, daha sonra kamp yaptıkları otele döndü.

A Milli Takım, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti
A Milli Takım, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti
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