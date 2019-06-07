A Milli Takım, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti

Müze yetkililerinin eşliğinde müzeyi ve türbeyi ziyaret eden Milli Takım teknik heyeti ve futbolcuları, burada Mutasavvıf ve şair Mevlânâ Celâleddîn-î Rûmî'nin hayatı ve düşünceleri, Mevlevîlik ve müze hakkında bilgi aldı.