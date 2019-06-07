A Milli Takım, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa ile yarın oynayacağı maç için Konya'da kampta bulunan A Milli Takımımız, Mevlânâ Müzesi'ni gezdi.
7 Haziran 2019 Cuma 16:29
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Müze yetkililerinin eşliğinde müzeyi ve türbeyi ziyaret eden Milli Takım teknik heyeti ve futbolcuları, burada Mutasavvıf ve şair Mevlânâ Celâleddîn-î Rûmî'nin hayatı ve düşünceleri, Mevlevîlik ve müze hakkında bilgi aldı.
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Mevlana'nın sandukası başında dua eden futbolcular, müzedeki eserleri de dikkatle inceledi. Müzede bulunan vatandaşlar, milli futbolculara yoğun ilgi gösterdi ve kendileriyle fotoğraf çektirdi.
Gezinin ardından toplu bir fotoğraf veren A Milliler, daha sonra kamp yaptıkları otele döndü.