Türkiye-Fransa maçı öncesi sakatlık haberi! İşte muhtemel 11'ler

A Milli Futbol Takımı yarın 2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri kapsamında son dünya şampiyonu Fransa Milli Takımı ile karşı karşıya gelecek. İki takımda da maç öncesi önemli isimler sakatlık yaşadı. Konya'da oynanacak mücadelede Maviler'in orta sahadaki yıldız ismi N'Golo Kante sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Chelsea'li yıldızın yerine oynayacak isim netleşirken, Kylian Mbappe'nin durumu da belli oldu. İşte kritik maçın muhtemel 11'leri...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)