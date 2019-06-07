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Türkiye-Fransa maçı öncesi sakatlık haberi! İşte muhtemel 11'ler
A Milli Futbol Takımı yarın 2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri kapsamında son dünya şampiyonu Fransa Milli Takımı ile karşı karşıya gelecek. İki takımda da maç öncesi önemli isimler sakatlık yaşadı. Konya'da oynanacak mücadelede Maviler'in orta sahadaki yıldız ismi N'Golo Kante sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Chelsea'li yıldızın yerine oynayacak isim netleşirken, Kylian Mbappe'nin durumu da belli oldu. İşte kritik maçın muhtemel 11'leri...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
7 Haziran 2019 Cuma 10:04
Güncelleme: 07.06.2019 10:19
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A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 3. maçında cumartesi günü son Dünya Kupası şampiyonu Fransa ile Konya'da karşı karşıya gelecek.
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Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.
Grupta oynadığı ilk iki maçı kazanan Türkiye, Fransa'nın ardından averajla ikinci sırada yer alıyor. Ay-yıldızlı ekip bu karşılaşmayı kazanması halinde liderliğe yükselecek.
Kritik karşılaşma öncesi Fransa'ya, deneyimli orta saha oyuncusu N'Golo Kante'den kötü haber geldi. Yıldız futbolcu sakatlığı nedeniyle A Millilere karşı oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.
Fransız basını Chelsea'li futbolcunun yerine forma giyebilecek isimler olarak Tanguy Ndombele ve Blaise Matuidi isimlerini ön plana çıkardı.