Milli futbolcu Ozan Kabak Almanya'da 'Yılın Çağlağı' seçildi! - Fotomaç
06 Haziran 2019, Perşembe
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Haberler Galeri Milli futbolcu Ozan Kabak Almanya'da "Yılın Çağlağı" seçildi!

Milli futbolcu Ozan Kabak Almanya'da "Yılın Çağlağı" seçildi!

Devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan Stuttgart'a giden milli futbolcu Ozan Kabak, yeni takımında gösterdiği performansla Bundesliga'da yılın çaylağı seçildi.
6 Haziran 2019 Perşembe 19:40 Güncelleme: 06.06.2019 21:07
Milli futbolcu Ozan Kabak Almanya'da Yılın Çağlağı seçildi!

Devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, yeni takımında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

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Milli futbolcu Ozan Kabak Almanya'da Yılın Çağlağı seçildi!

Milli futbolcu, yükselen grafiğiyle de Bundesliga'da 'Yılın Çaylağı' ödülüne aday gösterildi.

Milli futbolcu Ozan Kabak Almanya'da Yılın Çağlağı seçildi!

Bundesliga'nın resmi internet sitesinden gerçekleştirilen oylamada rakipleri Borussia Dortmund'tan Achraf Hakimi, Hoffenheim'dan Reiss Nelson, Fortuna Düsseldorf'dan Dodi Lukebakio, Stuttgart'tan takım arkadaşı Nicolas Gonzalez, Eintracht Frankfurt'tan Evan Ndicka ve Nürnberg'den Matheus Pereira'yı geride bırakan Ozan, 'Yılın Çaylağı' seçilmeyi başardı.

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Milli futbolcu Ozan Kabak Almanya'da Yılın Çağlağı seçildi!

Ozan Kabak, Stuttgart formasıyla toplamda 17 maçta sahaya çıktı ve 3 gol atma başarısı gösterdi.

Milli futbolcu Ozan Kabak Almanya'da Yılın Çağlağı seçildi!
Milli futbolcu Ozan Kabak Almanya'da Yılın Çağlağı seçildi!
Milli futbolcu Ozan Kabak Almanya'da Yılın Çağlağı seçildi!
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