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Milli futbolcu Ozan Kabak Almanya'da "Yılın Çağlağı" seçildi!
Devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan Stuttgart'a giden milli futbolcu Ozan Kabak, yeni takımında gösterdiği performansla Bundesliga'da yılın çaylağı seçildi.
6 Haziran 2019 Perşembe 19:40 Güncelleme: 06.06.2019 21:07
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Bundesliga'nın resmi internet sitesinden gerçekleştirilen oylamada rakipleri Borussia Dortmund'tan Achraf Hakimi, Hoffenheim'dan Reiss Nelson, Fortuna Düsseldorf'dan Dodi Lukebakio, Stuttgart'tan takım arkadaşı Nicolas Gonzalez, Eintracht Frankfurt'tan Evan Ndicka ve Nürnberg'den Matheus Pereira'yı geride bırakan Ozan, 'Yılın Çaylağı' seçilmeyi başardı.
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