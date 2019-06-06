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Galatasaray Liverpool'dan ayrılan Sturridge'nin peşinde...
Şampiyon Galatasaray önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Kasımpaşa'dan Mbaye Diagne'yi alan ancak performansından memnun kalmayan sarı kırmızılı ekip, yeni bir forvet arayışında. Aslan'ın gündemine gelen isim geçtimiz günlerde Liverpool ile yollarını ayıran Daniel Sturridge. İşte ayrıntılar...
6 Haziran 2019 Perşembe 18:53
Güncelleme: 06.06.2019 18:57
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Devre arasında Eren Derdiyok'u gözden çıkardıktan sonra 13 milyon Euro gibi astronomik bir rakam karşılığında Diagne'yi transfer eden Galatasaray, Senegalli forvetten beklenen verimi alamadı ve oyuncuyu satışa çıkardı.
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Süper Lig'de 30 gol atarak 'kral' olmasına rağmen, saha içindeki etkinliği ve saha dışındaki özel hayatı ile bir hayli tepki çeken Diagne'yi gözden çıkaran Fatih Terim'in, geçtiğimiz günlerde Liverpool ile yollarını ayıran Daniel Sturridge'i istediği ortaya çıktı.
Devler Ligi finali öncesi görüştüler 7 yıllık Liverpool macerasının sonuna gelen ve şu anda bonservisi elinde olan 29 yaşındaki yıldız futbolcu için girişimlere başlayan Şükrü Hanedar'ın, İngiliz oyuncuyla Şampiyonlar Ligi finali öncesinde bir araya geldiği ifade edilirken, Sturridge'in ilk görüşmede sarı kırmızılı kulübe sıcak baktığı belirtildi.
Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Aslan'ın Sturridge ile yaptığı pazarlıkların olumlu geçtiği ve iki taraf arasında maddi konularda da mutabakata varıldığı öğrenildi.
4 milyon euroyu bulan kontrat Galatasaray'dan 3 milyon euro imza parası isteyen Daniel Sturridge 3 yıllık sözleşmeye "Evet" derken, oyuncunun kulüpten bonuslarla beraber 4 milyon euro maaşa imza atacağı bildirildi.