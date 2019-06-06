Galatasaray Banega için pazarlıkta
Galatasaray, Ever ?Banega için Sevilla ile pazarlıkları sürdürüyor. Sarı kırmızılılar arjantinli orta saha için 5 Milyon Euro'yu gözden çıkardı.
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