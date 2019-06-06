Ozan Kabak, Bundesliga'da 'Yılın Çaylağı' seçildi
Devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, Bundesliga'da 'Yılın Çaylağı' seçildi. Ozan Kabak, Stuttgart formasıyla toplamda 17 maçta sahaya çıktı ve 3 gol atma başarısı gösterdi.
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