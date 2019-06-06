Ever Banega transferinde Galatasaray'a rakip
Boca Juniors, Galatasaray'ın radarında olan Ever Banega için Sevilla'ya 4 milyon Euro'luk teklif yaptı. A Spor Dış Haberler Editörü Ali Baransel, Ana Haber programına canlı yayında bağlanarak detayları ve gelişmeler aktardı.
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