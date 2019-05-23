PSG darphanesi

Neymar, Mbappe, Di Maria, Cavani, Draxler gibi dünyaca ünlü yıldızları kadrosunda barındıran PSG gelir rekorları kırıyor. Fransız ekibi bu sezon boyunca maçlarını yüzde 99'luk doluluk oranıyla oynadı. Böyle olunca da kasası doldu taştı. PSG, 2018-19 sezonunda tam 1 milyon 230 bin bilet satışı gerçekleştirdi. Bu satıştan 115 milyon euro'luk gelir elde etti.



MBAPPE GİDEBİLİR

Fransız? kulübü sadece bilet satışından önemli miktarda gelir elde etse de takımın yıldızlarıyla ilgili gizem sürüyor. Neymar ve Mbappe'nin adı Real Madrid ile anılıyor. İspanyol devi, Mbappe ile yakından ilgileniyor. PSG, Monaco'dan 180 milyon euro'ya aldığı genç yıldız için 250 milyon euro'luk bonservis bedeli belirledi. Mbappe de Real'e sıcak bakıyor.



PSG bilet satışından para basarken, Mbappe satışıyla bunu katlayabilir.