PSG darphanesi
Fransız ekibi bu sezon oynadığı maçlarda 1 milyon 230 bin bilet sattı. Yüzde 99 dolulukla PSG’nin kasasına 115 milyon euro girdi.
Neymar, Mbappe, Di Maria, Cavani, Draxler gibi dünyaca ünlü yıldızları kadrosunda barındıran PSG gelir rekorları kırıyor. Fransız ekibi bu sezon boyunca maçlarını yüzde 99'luk doluluk oranıyla oynadı. Böyle olunca da kasası doldu taştı. PSG, 2018-19 sezonunda tam 1 milyon 230 bin bilet satışı gerçekleştirdi. Bu satıştan 115 milyon euro'luk gelir elde etti.
MBAPPE GİDEBİLİR
Fransız? kulübü sadece bilet satışından önemli miktarda gelir elde etse de takımın yıldızlarıyla ilgili gizem sürüyor. Neymar ve Mbappe'nin adı Real Madrid ile anılıyor. İspanyol devi, Mbappe ile yakından ilgileniyor. PSG, Monaco'dan 180 milyon euro'ya aldığı genç yıldız için 250 milyon euro'luk bonservis bedeli belirledi. Mbappe de Real'e sıcak bakıyor.
PSG bilet satışından para basarken, Mbappe satışıyla bunu katlayabilir.
- 23.5.2019
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Kagawa kararsızlığı
Toplam 1
Yorum
karakartal Kagawa yı bırakmak şampiyonluğu bırakmakla eş anlamlı.Gördüğüm en iyi 10 numaralardan birisi
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Galatasaray'da kiralık operasyonu
Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut kadro korunursa, SOL Bek ve Santrafor yeterli bu takıma ve birkç tanede Genç oyuncu kazndırılırsa başarıdır.
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Adem Ljajic için bonservis atağı
Toplam 2
Yorum
gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
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