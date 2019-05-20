PSG'li yıldız Mbappe İspanyolları heyecanlandırdı!

Paris Saint-Germain forması giyen Fransız futbolcu Kylian Mbappe, geleceği ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Ligue 1'in en iyilerinin belirlendiği törende hem yılın futbolcusu hem de yılın en genç oyuncusu ödüllerine layık görülen Mbappe, "Tarih yazmayı seviyorum" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon takım arkadaşı Neymar'ın kazandığı yılın en iyi futbolcusu ödülünü bu yıl devralan genç yıldız esprili bir üslupla, "Eksikliğini hissettiğim tek ödül buydu. Bunu başkanımız Nasser El Khelaifi'ye atfediyorum" dedi. Törende geleceğine dair açıklamalarda da bulunan Mbappe, beklenmedik bir şekilde takımdan ayrılabileceğini ima etti. Fransız yıldız, kariyerine ilişkin şunları dile getirdi:

"Bu benim için çok önemli bir an. Kariyerimde bir dönüm noktasına doğru gidiyorum. Burada çok büyük şeyler keşfettim. Artık daha fazla sorumluluk alma zamanı geldiğini hissediyorum. Bu PSG'de de olabilir başka bir yerde ve yeni bir projede de…"

19 yaşında Kylian Mbappe, Neymar'dan sonra futbol tarihinin en pahalı ikinci transferi olarak 180 milyon Euro bonservis bedeli ile iki sezon önce Paris Saint-Germain'e transfer olmuştu. Genç yıldız, Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı ile şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Mbappe'nin adı sık sık Real Madrid ile anılıyordu.

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