Fenerbahçe'de problemler gitgide büyüyor... Galatasaray derbisinde alınan mağlubiyetin ardından dün Göztepe karşısına yara sarmak için çıkan sarı-lacivertliler, sahadan ummadığı bir sonuçla ayrıldı. 45+1'de Guendouzi'nin golüyle öne geçen Fenerbahçe, 2 dakika içinde yediği iki golle Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. İzmir ekibine zaferi Armstrong ve Henrique getirdi. Bu goller sonrasında Fenerbahçe tribünleri delirdi.

KADIKÖY İNLEDİ

Galatasaray derbisinden sonra İsmail Kartal'a ağır tepki gösteren ve tecrübeli teknik adamın takımdan ayrılmasını sağlayan Fenerbahçe taraftarı, bu mağlubiyetin ardından ise yönetimi hedef aldı. Göztepe'nin ikinci golüyle birlikte Chobani Stadı'ndaki binlerce sarı-lacivertli futbolsever, Başkan Aziz Yıldırım ve ekibini istifaya davet etti. Kadıköy "Yönetim istifa" sözleriyle inledi. Maçı kaybeden Fenerbahçe, bu sonuçla lider G.Saray'ın da 10'uncu haftada 9 puan gerisine düştü.

GUENDOUZİ'DEN BÜYÜK HATA

Matteo Guendouzi, 45+1'de Fenerbahçe'yi öne geçirse de yaptığı hatalarla taraftarları çıldırttı... İlk yarıda yaptığı top kayıplarıyla rakibin gol pozisyonuna girmesine sebep olan Fransız oyuncu, 76'da ise çok büyük bir hata yaptı ve Göztepe Armstrong'un golüyle beraberliği yakaladı. Bu pozisyondan sonra da kayıplarına devam eden Guendouzi'ye tribünlerden tepki geldi.

KEREM'E ISLIKLI PROTESTO

Kerem Aktürkoğlu ile Fenerbahçe tribünlerinin arası gerilmeye devam ediyor... Dünkü karşılaşmanın 52'inci dakikasında milli oyuncu, net bir fırsatı kaçırdı, tribünler tepki gösterdi. Kerem de tribünlere sinirlenip el-kol hareketi yaptı. 55'te altı pasta yine golü kaçırınca, ıslıklandı. 71'de ise topu direkten döndü. 83'te oyundan çıkarken ise bu defa yuhalandı.

GREENWOOD GRİP OLDU

Fenerbahçe'nin İngiliz yıldızı Mason Greenwood, dünkü Göztepe maçının kadrosunda yer almadı. Teknik sorumlu Dirk Kuyt, tecrübeli futbolcunun gribal enfeksiyon geçirdiğinden dolayı karşılaşmada oynayamadığını açıkladı. 25 yaşındaki tecrübeli kanat, önümüzdeki hafta oynanacak olan Çorum FK mücadelesinde kadroda olacak.

KOJO OPPONG SİFTAH YAPTI

F.Bahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Ganalı stoper Kojo Peprah Oppong, bu sezon ilk kez bir maça 11'de çıktı. Kuyt; Nathan Ake'nin sakatlığı ve Archie Brown'ın cezası sebebiyle forma giyemediği müsabakada Oppong'a görev verdi. 22 yaşındaki oyuncu, performansıyla taraftarlardan beğeni alsa da 83'üncü dakikada ağrıları olduğu için oyundan alındı ve yerine Yiğit Efe girdi.

4 EKSİKLE SAHAYA ÇIKTI

Fenerbahçe, Göztepe karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Marco Asensio ve Nathan Ake, maçta forma giyemedi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından kavga nedeniyle 3 maç ceza verilen Archie Brown ile gribal enfeksiyon yaşayan Mason Greenwood da kadroda yer almadı.

LUKAKU İKİNCİ ASİSTİNİ YAPTI

Alanyaspor ve Galatasaray maçlarının ardından Göztepe mücadelesine de ilk 11'de başlayan Romelu Lukaku, gol atamadı ancak sarı-lacivertlilerin Guendouzi ile attığı golün asistini yaptı. Belçikalı oyuncu, Göztepe savunmasını çok zorlasa Fenerbahçe'nin yenilgisine engel olamadı. 33 yaşındaki santrfor, bu sezonki ikinci asistini yapsa da karşılaşmanın ardından büyük üzüntü yaşadı.

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Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından Göztepe'ye de yenildi. Bu sezonki 4'üncü mağlubiyetini alan sarı-lacivertliler, bunların ikisini Kadıköy'de yaşadı.

BİR BAKIŞTA 90 DAKİKA

8: Fenerbahçe defansının uzun pasında Sundberg'in sektirdiği top Lukaku'nun önünde kaldı. Lukaku'nun vuruşunda kaleci Arda, topu kontrol etti.

9: Fenerbahçe etkili geldi. Lukaku ile paslaşarak sağdan ceza sahasına giren Oğuz Aydın'ın çaprazdan vuruşunda kaleci Arda, gole engel oldu.

19: Guendouzi'den topu kapan Juan, Janderson'u gördü. Ceza sahasına giren Janderson'un şutunda Ederson ayaklarıyla topu kornere yolladı.

44: Sol kanatta topla buluşan İrfan Can, ceza sahasına hareketlenen Kerem'e pasını aktardı. Kerem, çok yakın mesafeden topu ıskaladı.

+1: Levent Mercan'ın pasında topla buluşan Lukaku, ceza yayı üzerindeki Guendouzi'ye pasını aktardı. Fransız yıldızın gelişine yerden sert şutunda, top ağlarla buluştu.

71: Kerem, ceza yayına girerken Lukaku'yu görmek istedi. Savunmadan seken topu tekrar önünde bulan Kerem'in şutu direkten döndü.

76: Guendouzi'nin hatalı pasında savunma arkasına sarkan Armstrong, Skriniar'dan önce davranarak topu ağlara gönderdi.

78: Anjorin'in kullandığı kornerde Andre Henrique, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Göztepe, Fenerbahçe karşısında 2-1 öne geçti!

+1: Nene'nin ortasında altıpasta İrfan Can ve Lukaku topa dokunamadı ve mutlak gol fırsatını harcadı. Geriden gelen Göztepe, 2-1 kazandı.