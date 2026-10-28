Abdullah Avcı için olay iddia! Fenerbahçeli yöneticilerle buluştu ve...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri de Abdullah Avcı oldu. Tecrübeli çalıştırıcının sarı-lacivertli yöneticilerle bir araya geldiği öğrenilirken, söylediği iddialı sözler de ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 16:32
Fenerbahçe'de haziran ayında dördüncü kez teknik direktörlüğe getirilen 65 yaşındaki Kartal, bu dönemde 18 maçta takımının başında yer aldı.
Tecrübeli çalıştırıcı, 9'u UEFA Şampiyonlar Ligi, 9'u da Trendyol Süper Lig olmak üzere çıktığı 18 müsabakada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.
İsmail Kartal, son olarak ligde oynanan ve 2-1 kaybedilen Galatasaray derbisinde görev yaptı.
LİSTEDE BİRÇOK ADAY BULUNUYOR!
Öte yandan Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi için listede birçok aday bulunuyor.
Bu isimlerden biri de 63 yaşındaki teknik direktör Abdullah Avcı.
Fenerbahçe yönetimi, şu anda boşta olan ve yorumculuk yapan Abdullah Avcı ile de görüştü.
2021/2022 sezonunda Trabzonspor ile şampiyonluk yaşayan Avcı, sarı-lacivertlileri çalıştırmayı çok istediğini daha önce açıklamıştı.
Yapılan görüşmede 63 yaşındaki hocanın, kendine olan inancını Fenerbahçeli idarecilere vurguladığı belirtildi.
Sabah'ın haberine göre; Avcı'nın, yönetime "Ben bu takımı ayağa kaldırırım, şampiyon yaparım" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
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