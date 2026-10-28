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Anasayfa Fenerbahçe Abdullah Avcı için olay iddia! Fenerbahçeli yöneticilerle buluştu ve...

Abdullah Avcı için olay iddia! Fenerbahçeli yöneticilerle buluştu ve...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri de Abdullah Avcı oldu. Tecrübeli çalıştırıcının sarı-lacivertli yöneticilerle bir araya geldiği öğrenilirken, söylediği iddialı sözler de ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 16:32
Abdullah Avcı için olay iddia! Fenerbahçeli yöneticilerle buluştu ve...

Fenerbahçe Kulübü, sezon başında takımın başına getirilen teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırdığını duyurmuştu.

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Abdullah Avcı için olay iddia! Fenerbahçeli yöneticilerle buluştu ve...

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz İsmail Kartal, görevinden ayrılma kararını yönetimimizle paylaşmış ve yapılan görüşmeler neticesinde bu karar karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde değerlendirilmiştir."

Abdullah Avcı için olay iddia! Fenerbahçeli yöneticilerle buluştu ve...

"Kulübümüze verdiği emek, gösterdiği özveri ve Fenerbahçe'ye olan bağlılığı için İsmail Kartal'a teşekkür ediyoruz. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

Abdullah Avcı için olay iddia! Fenerbahçeli yöneticilerle buluştu ve...

Fenerbahçe'de haziran ayında dördüncü kez teknik direktörlüğe getirilen 65 yaşındaki Kartal, bu dönemde 18 maçta takımının başında yer aldı.

Abdullah Avcı için olay iddia! Fenerbahçeli yöneticilerle buluştu ve...

Tecrübeli çalıştırıcı, 9'u UEFA Şampiyonlar Ligi, 9'u da Trendyol Süper Lig olmak üzere çıktığı 18 müsabakada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

Abdullah Avcı için olay iddia! Fenerbahçeli yöneticilerle buluştu ve...

İsmail Kartal, son olarak ligde oynanan ve 2-1 kaybedilen Galatasaray derbisinde görev yaptı.

Abdullah Avcı için olay iddia! Fenerbahçeli yöneticilerle buluştu ve...

LİSTEDE BİRÇOK ADAY BULUNUYOR!

Öte yandan Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi için listede birçok aday bulunuyor.

Abdullah Avcı için olay iddia! Fenerbahçeli yöneticilerle buluştu ve...

Bu isimlerden biri de 63 yaşındaki teknik direktör Abdullah Avcı.

Abdullah Avcı için olay iddia! Fenerbahçeli yöneticilerle buluştu ve...

Fenerbahçe yönetimi, şu anda boşta olan ve yorumculuk yapan Abdullah Avcı ile de görüştü.

Abdullah Avcı için olay iddia! Fenerbahçeli yöneticilerle buluştu ve...

2021/2022 sezonunda Trabzonspor ile şampiyonluk yaşayan Avcı, sarı-lacivertlileri çalıştırmayı çok istediğini daha önce açıklamıştı.

Abdullah Avcı için olay iddia! Fenerbahçeli yöneticilerle buluştu ve...

Yapılan görüşmede 63 yaşındaki hocanın, kendine olan inancını Fenerbahçeli idarecilere vurguladığı belirtildi.

Abdullah Avcı için olay iddia! Fenerbahçeli yöneticilerle buluştu ve...

Sabah'ın haberine göre; Avcı'nın, yönetime "Ben bu takımı ayağa kaldırırım, şampiyon yaparım" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

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