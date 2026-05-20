Hasret sürüyor

Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2026 06:50
Süper Lig'de 2025-26 sezonunda 74 puan toplayan Fenerbahçe, Galatasaray'ın ardından sezonu ikinci sırada tamamladı. Üst üste 5'inci defa ikinci basamakta yer alan sarı-lacivertlilerde şampiyonluk hasreti de 12 yıla çıktı. Sezona Jose Mourinho önderliğinde başlandı. Ancak ligdeki ikinci maçın ardından Portekizli teknik adam gönderildi, yerine Domenico Tedesco getirildi. Galatasaray karşısında alınan ağır yenilgi sonrasında Belçikalı çalıştırıcı da kovuldu. Ligdeki son üç maçta takımın başında Zeki Murat Göle yer aldı. Sarı-lacivertliler, şampiyonluğa ulaşamasa da sezonu TFF Süper Kupa'yı alarak tamamladı. Fenerbahçe, şampiyonluk hasretini dindiremedi ancak Kadıköy'de hiç kaybetmedi ve çıktığı 17 karşılaşmanın 11'ini kazandı, 6'sından da beraberlikle ayrıldı.