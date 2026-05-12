Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Lukaku sözü

Lukaku sözü

Aziz Yıldırım’ın seçimi kazanması halinde Romelu Lukaku’ya sarı lacivertli formayı giydireceği ortaya çıktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2026 06:50
Lukaku sözü

Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek olan olağanüstü genel kurulunda başkanlığa adaylığını koyan Aziz Yıldırım, dünya çapında bir santrforu kadroya katmayı planlıyor. Yıldırım'ın sarı-lacivertli formayı giydirmek istediği ismin ise Romelu Lukaku olduğu ortaya çıktı. İtalyan basınından "tuttomercato"nun haberine göre; efsane isim çevresindekilere "Seçimi kazanırsam söz veriyorum Lukaku'yu transfer edeceğim" dedi. Napoli'de kadroda düşünülmeyen ve satış listesine koyulan 32 yaşındaki golcü için menajerler aracılığıyla nabız yoklandığı belirtildi. İtalyan ekibinin tecrübeli santrforu 10 milyon euroya bırakacağı da Çizme medyasında yer aldı.

370 MİLYON EURO ÖDENDİ

Romelu Lukaku, Napoli'nin yanı sıra; Roma, Inter, Chelsea, Manchester United ve Everton gibi devlerde de forma giydi. Belçikalı golcü için toplamda 370 milyon euro bonservis ve kiralama bedeli ödendi.

