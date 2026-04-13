Talisca varsa sorun yok!

Fenerbahçe için bu sezon Anderson Talisca büyük bir önem taşıyor. Brezilyalı futbolcunun sakatlığında büyük bir sıkıntı yaşayan F.Bahçe, sambacısı döndükten sonra rahatladı. Tecrübeli oyuncu da sahada kaldığı sürenin hakkını fazlasıyla veriyor. Kayserispor'u 4-0 yenerek zirve yarışında varlığını sürdüren sarı-lacivertliler bitime 5 hafta kala iddiasını sürdürdü. Bunda da Anderson Talisca'nın performansının büyük bir etkisi vardı. Sambacı 2 gol ve 1 asistle gecenin kahramanı oldu.

2 MAÇTA DUBLE YAPTI

Brezilyalı futbolcu böylece Süper Lig'deki gol sayısını 15'e yükseltti. Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 kez rakip fileleri havalandıran Talisca, 13 farklı karşılaşmada toplamda 18 gol atmayı başardı. F.Bahçe, bu 13 mücadelenin hepsinden galibiyetle ayrılmayı başardı. Tecrübeli oyuncu ayrıca bu sezon ikinci kez bir maçta hem gol hem de asist yaptı. Yeri geldiğinde 10 numarada, ihtiyaç olduğunda da forvette ter döken Talisca, Tedesco'nun en önemli silahı olarak dikkat çekiyor.

REKORA 4 KALDI

Attığı gollerle Fenerbahçe'ye hayat veren Anderson Talisca, kariyerinin en iyi dönemine çok yaklaştı. Brezilyalı futbolcu bu sezon tüm kulvarlarda 23 gole imzasını attı. Süper Lig'de kalan 5 hafta ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplamda 4 gol daha atarsa kariyerinin en skorer sezonuna ulaşıp rekor kıracak.