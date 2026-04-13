Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Süper Lig'de bitime 5 hafta kala şampiyonluk mesajı verdi. Kütahya Fenerbahçeliler Derneği'nin açılışına katılan Başkan Saran, daha sonra Kütahyaspor'un şampiyonluk maçını tribünden takip etti. Kütahya 24 yıl sonra 2. Lig'e yükselmeyi başarırken, kentte büyük bir sevinç yaşandı. Dernek açılışında açıklamalarda bulanan F.Bahçe Başkanı, sezon sonunda şampiyon olmak istediklerini söyledi.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Kütahya'da muhabir arkadaşımız Şafak Eren'e açıklamalarda bulunan Saran, "Bugün Kütahyaspor'un şampiyonluğunu kutluyoruz. İnşallah 5 hafta sonra da Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu kutlarız" ifadelerini kullanarak taraftarlarına umut dağıttı. Burada taraftarlar ve futbolseverler tarafından yoğun bir ilgi ile karşılaşan Saran, kentte gezmekte büyük zorluk yaşadı.