İstanbul dışında tek maç

Kalan 5 haftanın 3'ünde rakiplerini Kadıköy'de ağırlayacak olan sarı-lacivertliler, ezeli rakibi G.Saray'a RAMS Park'ta konuk olacak. F.Bahçe sadece 33. haftadaki Konyaspor karşılaşması için İstanbul dışına hareket edecek.

DEPLASMAN GOLCÜSÜ

Sarı-lacivertliler bu sezon deplasmanlarda attığı gollerle dikkat çekiyor. Kayserispor engelini 4-0 gibi rahat bir skorla geçen Sarı Kanarya, bu sezon dış sahalarda 8. kez 3 ve üzeri gollü bir galibiyet aldı. Avrupa'nın 10 liginde Alman devi Bayern Münih'in ardından F.Bahçe bu kategoride ikinci sırayı elde etti.