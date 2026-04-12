Maestro Kante

Fenerbahçe’ye iyice adapte olan dünyaca ünlü yıldız, kalitesini sahaya yansıttı. Jeneriklik bir gole imza atan tecrübeli oyuncu takımını maestro gibi organize etti.
Giriş Tarihi: 12 Nisan 2026 06:50
N'Golo Kante, her geçen hafta performansının üzerine koymaya devam ediyor. Beşiktaş derbisinde takımının en iyilerinden biri olan dünyaca ünlü Fransız yıldız, Kayserispor deplasmanında adeta döktürdü. Sahada basmadık yer bırakmayan ve takımını maestro gibi yöneten 35 yaşındaki futbolcu, 45+1'de ceza sahası dışından jeneriklik bir gole imza attı. Süper Lig'de 9 karşılaşmada forma giyen Kante, 2'nci kez ağları salladı. Deneyimli oyuncu maç sonrası "Guendouzi kalitesi yüksek bir oyuncu. Onunla oynadığım için mutluyum. Her geçen gün ligi daha iyi tanıyorum" dedi.