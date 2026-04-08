CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Yves Bissouma masada

Yves Bissouma masada

İngiliz medyası, Bissouma’nın menajerinin Fenerbahçe’yle transfer görüşmeleri yaptığını duyurdu

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2026 Çarşamba 06:51
Yves Bissouma masada

Yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için İngiltere'den iddialar gelmeye devam ediyor. Dün Football Fancast adlı site; Tottenham'dan sezon sonunda ayrılacak olan Yves Bissouma'nın menajerinin Fenerbahçe'yle görüşme halinde olduğunu duyurdu. Haberde; "Yves Bissouma sezon sonunda Tottenham'dan ayrılacak. Oyuncunun menajeri yaz transfer dönemi için Fenerbahçe'yle görüşmelerde bulunuyor. Sözleşmesi yaz ayında bitiyor. Tottenham'ın bir yıllık uzatma opsiyonu bulunuyor. Malili oyuncu, kulübündeki muameleden memnun değil ve sözleşme uzatmak istemiyor. Yaz aylarında bu transferin gerçekleşmesi muhtemel gözüküyor" denildi. G.Saray, sezon başında Bissouma'yla ilgilenmiş ancak transfer gercekleşmemişti.

8 MAÇTA OYNADI

Yves Bissouma, bu sezon Tottenham formasıyla sadece Premier Lig'de şans bulabildi. Malili orta saha şu ana kadar 8 karşılaşmada 463 dakika oynadı, skor katkısı ise yapamadı.

77 MAÇ KAÇIRDI

Bissouma, 2019'dan bu yana 7 yıl içinde çeşitlik sakatlıklar yaşadı. Malili ön libero toplamda sakatlıklar nedeniyle 77 maçta forma giyemedi. Son olarak 14 Mart'ta kas problemi yaşadı.

46 MİLYON EURO ÖDENDİ

2018'de Lille'den Brighton'a 16 milyon 800 bin euro bonservis bedeliyle transfer olan Bissouma, 2022 yaz transfer döneminde ise Tottenham'a geçti. Londra temsilcisi, oyuncu için Brighton'a 29 milyon 200 bin euro ödedi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
