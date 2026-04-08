Süper Lig'in 28'inci haftasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk eden ve sahadan 90+11'de attığı golle 1-0 galip ayrılan F.Bahçe, lider Galatasaray'ın Trabzonspor'a yenilmesiyle birlikte aradaki puan farkını, maç fazlasıyla 1'e düşürdü. Hem son dakikada gelen galibiyet hem de liderin puan kaybetmesi sarı-lacivertli camiayı yeniden kenetledi. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde tek ses yükseldi. Futbolcular, teknik heyet ve yönetim, şampiyonluk yemini etti.

GALATASARAY KAYBEDECEK

Kaptan Milan Skriniar, takım arkadaşları adına Başkan Sadettin Saran'a ve yönetime kalan 6 maçı da kazanacaklarına dair söz verdi. Takım arkadaşlarına da seslenen Slovak yıldız, "Fark şu an 1. Galatasaray illa ki yine puan kaybedecek. Biz de onları deplasmanda yeneceğiz ve 6'da 6 yapıp şampiyon olabiliriz. Ben buna inanıyorum" dedi. Futbolcular da kaptanlarına destek verdi. Fenerbahçeli oyuncular, taraftarlardan da kalan haftalarda tam destek istedi.