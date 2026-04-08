Forma Kayseri'de Kerem'in

F.Bahçe, Beşiktaş derbisine 11 yabancıyla çıkarak, lig tarihinde bir ilke imza atmıştı. Geldiği günden bu yana birçok maçta ilk 11 oynayan Kerem Aktürkoğlu da bu dev mücadeleye yedek kulübesinde başlamıştı. Ancak Musaba, beklentilerin altına kalınca milli oyuncu, karşılaşmanın 62'nci dakikasında Hollandalı futbolcunun yerine oyuna dahil oldu. Sahaya adım atar atmaz farkını gösterdi. SAVUNMA arkası koşularıyla Beşiktaş savunmasını zorlayan tecrübeli oyuncu, yakaladığı fırsatları harcasa da performansıyla alkış aldı. Öyle ki kazanılan penaltıda topun başına geçen Kerem, 90+11'de ağları sarsarak F.Bahçe'ye üç puanı getirdi. Tedesco, Kerem'in performansından memnun kaldı ve Kayserispor maçında formayı verecek.