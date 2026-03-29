Fenerbahçe'de flaş Dominik Livakovic kararı! Takımda kalacak mı?

Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb'e kiraladığı kaleci Dominik Livakovic'in sarı-lacivertli ekipteki geleceği ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar... (Son Dakika FB Haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2026 Pazar 06:51 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2026 Pazar 11:16
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Dinamo Zagreb'e kiraladığı kaleci Dominik Livakovic ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-lacivertli ekip, 2023/2024 sezonunda Hırvat kaleciyi Dinamo Zagreb'den 6.65 milyon euro'ya renklerine bağlamıştı.

Bu sezonun başında İspanyol takımlarından Girona'ya kiralanan Livakovic; ara transfer döneminde de Dinamo Zagreb'e kiralık olarak katıldı.

Hırvat temsilcisiyle ligde 8 maça çıkan 31 yaşındaki eldiven, 6 golü ağlarında görürken 4 maçta da kalesini gole kapadı.

Dinamo Zagreb'de kalıcı olarak kalmayı hedefleyen Livakovic için Fenerbahçe kararını verdi.

Sportske Novosti'nin haberine göre; daha önce 4 milyon euro bonservis bedeli talep eden Kanarya'nın beklentisini 1-2 milyon seviyesine çektiği belirtildi.

Haberde yer alan diğer detaylara göre; Zagreb ekibinin 1 milyon euro ödeyebileceği ve Livakovic'e de senelik bonuslarla 1 milyon euro ödeyeceği belirtildi.

