Fenerbahçe'de flaş Dominik Livakovic kararı! Takımda kalacak mı?
Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb'e kiraladığı kaleci Dominik Livakovic'in sarı-lacivertli ekipteki geleceği ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar... (Son Dakika FB Haberleri)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2026 Pazar 06:51 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2026 Pazar 11:16
Hırvat temsilcisiyle ligde 8 maça çıkan 31 yaşındaki eldiven, 6 golü ağlarında görürken 4 maçta da kalesini gole kapadı.
Dinamo Zagreb'de kalıcı olarak kalmayı hedefleyen Livakovic için Fenerbahçe kararını verdi.
Sportske Novosti'nin haberine göre; daha önce 4 milyon euro bonservis bedeli talep eden Kanarya'nın beklentisini 1-2 milyon seviyesine çektiği belirtildi.
Haberde yer alan diğer detaylara göre; Zagreb ekibinin 1 milyon euro ödeyebileceği ve Livakovic'e de senelik bonuslarla 1 milyon euro ödeyeceği belirtildi.
