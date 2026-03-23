Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Çok kupa kazanacağız

Taraftarlardan bir kez daha destek isteyen Başkan Sadettin Saran, “Sizlerin desteğiyle her şeyi beraber yapacağız. Bu birlik ve beraberlik kelimesini seçimden beri kullanıyorum. Çok inanıyorum ve görüyorum. Zor günlerde berabersek, çok iyi günlerde de beraber olacağız” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2026 Pazartesi 06:51
Fenerbahçe'de geleneksel bayramlaşma töreni, Ramazan Bayramı'nın 3. gününde Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Törene Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri, Yüksek Divan Kurulu ve kongre üyelerinin yanı sıra, dernek başkanları, kulüp personeli ve taraftarlar katıldı. Başkan Sadettin Saran, burada yaptığı açıklamada; taraftarlara ve camiaya seslendi, birlik, beraberlik çağrısı yaptı. Başarı sözü verdi.

BU BENİM İLK BAYRAMIM

Başkan Saran, şunları söyledi: "Çok değerli Fenerbahçe ailem. Ramazan Bayramı'nın bize getirdiği birlik ve beraberlik duygusunu burada sizlerle beraber paylaşıyor olmak benim için çok keyifli.

Başkan olarak, ilk bayramım sizlerle, duygulandım.

Bayramınız mübarek olsun.

Nice sağlıklı, huzurlu bayramlar inşallah hepimize. Tüm takımlarımız sezonun bu kritik döneminde hedefleri doğrultusunda azimle mücadele ediyorlar. Burada inşallah çok daha fazla kupalar alacağız."

SİZLERİ SEVİYORUM

Sadettin Saran: "İyi ki varsınız. 4 Nisan'da, Yüksek Divan Kurulu'nda sizlere bilgiler vereceğiz. Burada olduğunuz için tekrar teşekkür ediyorum. Benim sevgili, değerli Fenerbahçe ailem. Sizleri seviyorum, nice bayramlara."

