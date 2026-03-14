Gole çok sevindim

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "Söz Gençlikte Ramazan-Ankara" programına katıldı. AK Parti Ankara İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programda gençlerle buluşan Bilal Erdoğan, Fenerbahçe ve Galatasaray hakkında yorumlar yaptı. Fenerbahçe'nin 11 yıllık şampiyonluk hasretine değinen Erdoğan, "11 yıldır şampiyonluk görmeyince, insan tuttuğu takımın bir gün şampiyon olmasını daha çok istiyor. Cumhurbaşkanımızla Samsun maçını izlerken 3. golde sevinçten sıçradım" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Liverpool zaferini de tebrik eden Bilal Erdoğan, "Galatasaray'ın bir yıl içinde Liverpool'u iki kez yenmesi ve oynadığı futbol gerçekten takdiri şayan. Bir Türk takımı Avrupa'da başarılı olunca gurur duymak lazım" diye konuştu.