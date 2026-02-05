CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Nunez harekatı

Nunez harekatı

Forvet takviyesi planlayan sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan’ın Al Hilal ekibinden 26 yaşındaki Darwin Nunez’i istiyor. Uruguaylı yıldız futbolcunun 6 aylığına kiralanması hedefleniyor

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2026 Perşembe 06:50
Nunez harekatı

Fenerbahçe'de forvet transferindeki çalışmalar son aşamaya geldi. Sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan'da Al Hilal'de oynayan dünyaca ünlü golcü Darwin Nunez'i kadrosuna katmak istiyor. Sarı-lacivertli yönetim Al Hilal kulübüyle görüşmelerini ileri seviyeye getirdi. 26 yaşındaki Uruguaylı yıldızın 6 aylığına kiralanması düşünülüyor. Al Hilal'de forvet hattına Karim Benzema'nın transfer edilmesinden sonra geri planda kalan Nunez'in de ayrılmaya ve Avrupa'ya geri dönmeye sıcak baktığı kaydedildi.

22 KARŞILAŞMADA 7 GOL ATTI

Sezon başında Al Hilal'in Liverpool'dan 53 milyon euroya satın aldığı Darwin Nunez'in Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon Al Hilal formasıyla 22 maça çıkan deneyimli forvet, 7 gol attı, 5 asist yaptı ve bin 487 dakika süre aldı. Nunez'in Uruguay Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nı da düşünerek tekrar Avrupa futboluna dönmek istediği vurgulandı. Fenerbahçe'nin şu anda yıldız futbolcu için en büyük aday olduğu dile getirildi. Golcü oyuncunun, Al Hilal kulübüne ayrılık isteğini söylediği belirtildi.

BENFICA'DA GOL KRALI OLDU

Uruguaylı yıldız Darwin Nunez, kariyerinin çıkış yaptığı sezon olan 2021-2022 sezonunda Benfica'da gol krallığı yaşadı. Portekiz Ligi'nde Benfica formasıyla rakip filelere tam 26 gol gönderen Nunez, gol krallığında zirveye çıktı. Nunez, hemen ardından Avrupa'nın en pahalı forvetlerinden oldu.

Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Yılan kod adlı Yasmin Yürük Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'yı ele verdi
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
